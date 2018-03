Erick Hernández intenta récord inédito en dominio del balón

El cubano Erick Hernández intenta este sábado un récord mundial inédito de dominio del balón en la modalidad de sentado y solo con los pies, en los cuales se acomodará tres libras de peso.

Ningún dominador del mundo ha intentado similar prueba, la cual Erick llevará a cabo en el capitalino Hotel Riviera, desde las nueve de la mañana, como festejo por el advenimiento de la Copa del Mundo de Fútbol, en Rusia.

Erick comentó que para ese intento se viene preparando desde los primeros días de enero, y agregó que el trabajo fundamental ha consistido en el fortalecimiento de los abdominales de tronco y piernas, por el fuerte trabajo que van a llevar esos músculos.

Acotó el dominador habanero, que también ha insistido en el entrenamiento con pesas para robustecer los cuádriceps, gemelos y bíceps femorales, sin olvidar el trabajo con músculos tan importantes como la espalda alta, hombros y tríceps.

(Visited 1 times, 17 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.