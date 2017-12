Equipos se blindan para los play off de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Los doce jugadores que reforzarán a los cuatro equipos que discutirán la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol, se conocieron este jueves en La Habana.

Solo se tenía la posibilidad de escoger tres jugadores de los conjuntos Pinar del Río y Artemisa, o de una lista de atletas de interés mostrada por la Dirección Nacional de Béisbol.

Víctor Figueroa, director del equipo Matanzas, se decidió por los tiradores Miguel Lahera y Yosvany Torres, así como por el jardinero Frederich Cepeda, mientras que Pablo Civil, mánager del subtitular Las Tunas, inclinó su balanza por los lanzadores Vladimir Baños, Jose Ángel García, y Yosimar Cousín.

Víctor Mesa, estratega del conjunto Industriales, llamó a las filas a tres serpentineros, Vladimir García, Erly Casanova, y el zurdo Misael Villa, en tanto Carlos Martí, director del conjunto Granma, escogió a los jugadores Yordán Manduley, Raúl González y el lanzador Raidel Martínez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.