Equipos escogen refuerzos para segunda etapa de Serie Nacional de Béisbol

La Habana, Cuba. – Los seis clasificados para la segunda ronda de la Serie Nacional de Béisbol seleccionaron en la noche de hoy a sus cinco refuerzos para afrontar la parte definitiva del campeonato. En el teatro Milanés de Pinar del Río se realizó el programa Estamos en Juego, donde se escogieron al menos un jugador de cada equipo eliminado.

Los conjuntos más favorecidos fueron Villa Clara y Ciego de Ávila al aportar seis refuerzos. Le siguió Camagüey con cinco, Isla de la Juventud con cuatro, Holguín con tres y Sancti Spíritus con dos. Mayabeque, Guantánamo, Santiago de Cuba y Cienfuegos aportaron un solo pelotero.

La posición más pedida, como de costumbre, fue la de lanzador. Más de la mitad de los 30 seleccionados (16) fueron para reforzar los staff de pitcheo. Además, los DT participantes convocaron a cuatro jardineros, tres antesalistas y dos campocortos, receptores e inicialistas.

Artemisa, clasificado in extremis al ganar el comodín a Ciego de Ávila, centró sus oportunidades en bateadores poderosos, aunque sorprendió en la primera ronda al elegir a Vladimir García sobre Frederich Cepeda. Con el avileño, Dany Valdespino afianzó su rotación y luego con Denis Laza, Yordan Manduley, Yunier Mendoza y Norel González mejoró sustancialmente su deprimida tanda. Los Cazadores están a solo dos juegos del cuarto lugar (Pinar del Río). Con la buena selección de Valdespino y el empujón anímico que significó vencer a Ciego, constituyen ahora un peligro para los equipos favoritos a disputar los play off.

El otro equipo que podía darse el lujo de priorizar a los jugadores de posición era Pinar del Río. Pedro Luis Lazo se decidió por dos jugadores de cuadros e igual cantidad de jardineros. El único pitcher que convocó fue Yosimar Cousín, de Camagüey. El line up pinareño agradecerá la presencia del “estelar” -como le llamó el propio Lazo- Frederich Cepeda, del zurdo Yusniel Ibáñez, del “súper 12” Michel Enríquez y del utility Raúl González.

Los actuales campeones, que también deben remontar para jugar play off, prefirieron buscar pitchers y solo escogieron a un jugador de campo: el experimentado receptor villaclareño, Yulexis La Rosa. Carlos Martí reforzó el cuerpo de lanzadores con Alaín Sánchez, Ulfrido García, Luis Enrique Castillo y Yosver Zulueta.

Víctor Figueroa buscó oro en una sola mina, o casi. El DT de Matanzas llamó a cuatro avileños -inteligente estrategia porque todos acumulan experiencia en play off- y a un villaclareño. Sus pedidos fueron más balanceados: dos jugadores de posición (Osvaldo Vázquez y Yorbis Borroto) y tres lanzadores (Dachel Duquesne, Liomil González y Javier Mirabal, de Villa Clara).

Pablo Civil se concentró en dos nóminas: Camagüey (3) y Holguín (2). En las dos primeras oportunidades sorprendió al convocar jugadores de posición: Alexander Ayala y Yunior Paumier, pero luego fue siempre por lanzadores: Yariel Rodríguez, Carlos Alfredo Pérez y Luis Ángel Gómez.

Por último, el líder Industriales buscó cuatro pitchers: José Ramón Rodríguez, Freddy Asiel Álvarez, Yunier Gamboa y Wilber Pérez. En la ronda final Víctor Mesa se decidió por el joven jardinero Leonardo Urgellés. Los Leones convocaron a tres piratas, un camagüeyano y un villaclareño. La forma en que se presente Freddy Asiel será decisiva para las aspiraciones de Víctor Mesa de ganar su primera Serie Nacional y que los azules vuelvan a lo más alto siete años después.

Tomado de Cubadebate

