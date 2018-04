Equipo cubano de lucha libre hacia Copa del Mundo

La Habana, Cuba.- Un gran reto competitivo para los gladiadores cubanos del estilo libre, será la Copa del Mundo con sede en Iowa, Estados Unidos, los días 7 y 8 próximos, torneo al que asistirán 9 cubanos si consiguen el visado.

Julio Mendieta, jefe de entrenadores del colectivo técnico de lucha libre, declaró que irán con su mejor equipo, como parte de la preparación para Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

Mendieta mencionó que entre los luchadores de Cuba que competirán en la Copa del Mundo, están Yowlys Bonne, Alejandro Valdés, Liván López, Reineris Salas, Reineris Andreu, Franklin Marén,así como Yoan Zuelueta, Yurieski Torreblanca y Yudenni Alpajón.

Sobre cómo se ganaron el derecho a estar en esa Copa del Mundo, el jefe cubano de entrenadores, explicó que fue por la actuación en el Campeonato Mundial de París, Francia, el pasado año, donde ganaron dos medallas de bronce.

