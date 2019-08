Entre la calidad y la renta por la confianza

Lima, Perú. – El Remo cubano ganó 1 medalla de oro y 2 de plata, en la primera fecha de sus disputas finales en los Juegos Panamericanos de Lima.

En términos matemáticos era lo esperado, pero hay mucha diferencia; la corona llegó mediante la excelente actuación del bote femenino Doble par de remos cortos, integrado por Yariulvis Cobas y Aimé Hernández.

Ellas superaron el pronóstico de plata, diferente a lo acontecido en la misma modalidad para hombres; allí se esperaba la presencia de Ángel Fournier con Adrián Oquendo, pero los entrenadores incluyeron a Boris Guerra por Fournier, y se escapó un oro seguro.

Cierto es que Fournier tuvo problemas de salud hace algunos meses, pero está declarado al ciento por ciento, y fue anunciado para competir en esa prueba; la confianza costó; la otra plata de la jornada llegó gracias al bote masculino de 4 remos.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.