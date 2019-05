En paz cerró la primera vuelta del Capablanca de Ajedrez

Con tres empates cerró este martes la vuelta inicial en el grupo Élite del Memorial Capablanca de Ajedrez que se disputa en el capitalino hotel Habana Libre y mantiene como líderes al ucraniano Vassily Ivanchuk y al estadounidense Samuel Sevian.

El norteño firmó la paz con el cubano Yuri González después de 39 movimientos de una apertura Española, mientras que Ivanchuk selló las tablas en el lance 55 de una defensa Ninzoindia que hizo respirar después de 2 reveses consecutivos al indio Adhiban Baskaran.

Por su parte, el campeón cubano Carlos Daniel Albornoz dividió el punto con el español David Antón tras 16 jugadas de una apertura Ruy López.

Hoy será día de descanso general y los participantes realizarán actividades colaterales, entre ellas la tradicional peregrinación a la tumba del gran ajedrecista cubano José Raúl Capablanca.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.