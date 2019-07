En Durham, tercera derrota en tope beisbolero

La Habana, Cuba. – La peor de las combinaciones se produjo para Cuba en el tercer duelo del tope bilateral de béisbol contra Estados Unidos: escasa ofensiva y mal pitcheo.

De tal forma, la tropa de Rey Vicente Anglada encajó desnivelado revés de 0-7 en el estadio de la ciudad de Durham, en Carolina del Norte.

Según la web oficial de USA Baseball, los locales salieron delante con anotaciones solitarias en las entradas uno y dos, pero a la altura del séptimo fabricaron racimo de cinco y definieron las hostilidades.

Mientras, la tanda cubana apenas pegaba tres hits (Samón, Alomá e Ibarra) y recibía dos boletos, con lo cual no pudo producir anotación alguna.

Del lado estadounidense sobresalieron a la ofensiva Spencer Torkelson (4-2), Colton Cowser (4-2) y Nick Loftin (4-2), aunque el mayor brillo lo aportaron los serpentineros.

Nick Frasso (4,0), Andrew Abbott (1,0), Jeff Criswell (3,0) y Burl Carraway (1,0) se repartieron los nueves innings de manera inmaculada, espaciando dos boletos, tres hits y seis ponches.

El box cubano -en cambio- hizo aguas, pues el abridor Yariel Rodríguez toleró cuatro anotaciones en cinco entradas, y su relevo en la sexta, Yudiel Rodríguez, permitió dos más sin poder sacar un solo out.

Pablo Guillén vino al rescate ahí mismo y recibió la última rayita estadounidense en el choque, antes de sofocar la decisiva situación y cubrir la ruta hasta el octavo. Rafael Sánchez tiró el noveno episodio sin mayores contratiempos.

Tras los primeros tres desafíos del tope, solo un bateador cubano -Yordanis Samón- muestra positivo average de 545, fruto de seis imparables en 11 turnos, incluido un jonrón y dos impulsadas.

La serie bilateral cerrará con los partidos de sábado y domingo.

