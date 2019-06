Emprende remero Ángel Fournier ruta a Lima

El remero guantanamero Ángel Fournier, junto a otros atletas, competirán próximamente en la Copa del Mundo de Poznan, Polonia, certamen que será la prueba de fuego antes de asistir a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Ángel Luis García, presidente de la Federación Cubana de Remo, confirmó que esa misma delegación se trasladará posteriormente a Italia para hacer una base de entrenamiento con mira a los Panamericanos.

Fournier aspira a colarse en la discusión de medallas en la cita panamericana y de esa manera superar el desempeño de Toronto, en 2015, donde lideró en el par de remos cortos y en la modalidad de doble sculls.

Aún se evalúa si mantendrá el dueto con Adrián Oquendo, ambos ganaron con relativa facilidad los Centrocaribeños de Barranquilla 2018, aunque ahora Fournier enfrentará su más fuerte prueba, el single a la distancia de 2 mil metros.

