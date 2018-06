Empate de España y Portugal en Mundial de Fútbol Rusia 2018

España y Portugal empataron en Sochi 3 A 3 en su debut en el Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol Rusia-2018.

España y Portugal integran el Grupo B de la Copa Mundial junto a Irán y Marruecos: este viernes los iraníes ganaron 1-0 a los marroquíes por un autogol; la próxima fecha de este segmento será el 20 de junio, cuando España rete a Irán, y Portugal a Marruecos.

Mientras, el árbitro mexicano César Ramos conducirá el partido del domingo entre Brasil y Suiza, en el inicio del grupo F de la Copa Mundial de Rusia 2018, reveló hoy la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Ramos, quien estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Marvin Torrentera y Miguel Hernández, tendrá como cuarto colegial al panameño John Pitti; por su parte, el iraní Alireza Diedhiou llevarás las riendas del encuentro dominical entre Costa Rica y Serbia por la llave E.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.