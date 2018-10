Electo Roberto León Richards como presidente del Comité Olímpico Cubano

La Habana, Cuba. – Roberto León Richards Aguiar fue elegido este lunes presidente del Olímpico Cubano (COC) en asamblea ordinaria que aplaudió la propuesta de conceder a José Ramón Fernández Álvarez la condición de Presidente Honorario Vitalicio.

Richards, quien ejercía como vicetitular de la entidad, resultó electo mediante el voto directo y secreto para el cargo desempeñado desde 1997 por Fernández, protagonista de una trayectoria unánimemente destacada por los asistentes.

Su entrega, dedicación, honestidad y voluntad se erigen como legado de un ejemplar continuador del pensamiento de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro, dijo Richards, presidente de la Federación Cubana de Gimnasia, deporte en que ganó títulos panamericanos y centroamericanos, y galardonado con la Orden al Mérito Olímpico.

La Asamblea, que contó con la presencia del Comandante de la Revolución Guillermo García Frías, titular de la Federación Cubana de Equitación, y el presidente del Inder, Dr. C. Antonio Becali Garrido, ratificó como vicepresidente del COC a Alberto Juantorena Danger y eligió a José Manuel Peláez Rodríguez para la otra plaza de ese rango.

Ruperto Herrera Tabío y Rafael Guerra Mollinedo fueron reelectos Secretario General y Secretario de Actas, por ese orden, y atletas en activo y glorias ya retiradas como Mijaín López Núñez, Leuris Pupo Requejo y Yipsy Moreno González pasaron a formar parte del Ejecutivo de 13 integrantes, donde fue confirmada María Caridad Colón Ruenes.

Tomado de Cubadebate

