El voly playero instala su fiesta en Varadero

Este viernes comienza en Varadero la cuarta parada del Circuito de Voleibol de Playa para Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA), una lid donde participarán dos parejas cubanas por cada sexo.

Leila Martínez-Maylén Delis lideran a las féminas, campeones de las tres citas anteriores en la gira, acompañadas por Lidiannis Hechevarría-Yanisleidys Sánchez, también con altas ambiciones de llegar al podio, en un concurso de 16 parejas.

La fórmula Sergio González-Luis Enrique Reyes tiene la mayor responsabilidad por el sector masculino, donde también se presentarán Karel Peña-Yosvany Delgado, en un torneo de 18 duplas, muchas con nivel de circuito mundial.

Junto a los cubanos, destacan representantes de Estados Unidos y Canadá entre las 15 naciones presentes en lo que será la lid de mayor calidad hasta el momento en el circuito regional de voly playero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.