El voleibol en Panamericanos de Lima

Cuba aparece en el grupo A del torneo masculino de voleibol de los XVIII Juegos Panamericanos de Lima 2019, que tendrán lugar del 31 de julio al 4 de agosto próximos en el Polideportivo Callao de la capital peruana.

Junto a los cubanos, estarán en el apartado A los equipos de Puerto Rico, Argentina y el anfitrión, mientras que en el B lo harán México, Brasil y Chile.

