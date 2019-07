El tiro va por más

Lima, Perú. – El Tiro Deportivo cubano inició los Juegos Panamericanos brillando, acaparando titulares, sumando un título en cada jornada, y aún le restan opciones de medallas.

Julio Hernández, Comisionado Nacional de ese deporte, expresó a Radio Reloj que todo el grupo está contento por las coronas de Layna Pérez y Jorge Grau: ellos han logrado resultados de excelencia, con récords, y han premiado el esfuerzo realizado con los entrenamientos en el extranjero.

Ahora nos queda seguir compitiendo, declaró Hernández, sean cuales sean los pronósticos de los atletas que restan, cada uno buscará finales y medallas, ellos tienen una moral altísima, y estoy seguro que ganarán más premios.

Los tiradores cubanos ya superaron la actuación de los Panamericanos del 2015; este martes competirán Alexander Molerio y Rainer Quintanilla, en el Rifle de tres posiciones a 50 metros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.