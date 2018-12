El ciclismo viste de gala carreteras pinareñas

La destacada pedalista granmense Arlenis Sierra y el corredor habanero Leandro Marcos compartieron el podio de premiaciones, al término de la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a Pinar del Río que concluye hoy con un circuito.

Detrás de Arlenis lo hicieron sus compañeras Merlis Mejías de Artemisa y la matancera Claudia Baró, mientras los hombres ocupantes de la segunda y tercera posición fueron el artemiseño Felix Nodarse y el vueltabajero Emilio Pérez.

El liderazgo de la Vuelta Ciclística a Pinar del Río lo mantiene el lugareño Emilio Pérez, el cual aspira concluir de primero al término de la justa que finaliza este domingo con un circuito en los alrededores de la plaza provisional de la Revolución.

El comisionado de ciclismo en la provincia, Juan Miguel Chico dijo que el evento se dedica al Aniversario 60 del triunfo de la Revolución.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.