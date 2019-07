El balonmano y la disolución de un sueño

Lima, Perú. – Hoy se disfrutó poco en las presentaciones de los equipos cubanos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019; pero una de las más impresionantes fue el revés de la selección masculina de balonmano ante la de Chile.

El revés era probable, más de lo que muchos periodistas o directivos expresaron en las últimas semanas, pero el modo en que no respondió la defensa y las escasas fórmulas en busca de goles, evidenciaron deudas grupales.

Según el técnico Luis Enrique Delisle, las cosas no salieron como esperaba, sobre todo en el marcaje al jugador pívot de los suramericanos; pero además, el conjunto se vio lento y con muy escasas oportunidades para los extremos.

Así se derrumbó el sueño de una plantilla con buena calidad, pero de escaso tiempo junta para diseñar y corregir; un plantel al que le resta el partido de mañana frente a Estados Unidos, y el siguiente ante el favorito Argentina, que debe marcar el adiós.

