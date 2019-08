El atletismo en Lima

Por: José Leandro Garbey

Lima, Perú. – El llamado deporte rey comienza su presencia competitiva tanto en fases clasificatorias como de definición, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El Atletismo tendrá esta jornada las finales del Disco en uno y otro sexo, los 5 mil metros masculinos, los 10 mil metros, y el Salto de Longitud para mujeres, las semifinales de 100 y 400 metros, de los 800 para damas y el Decatlón masculino.

Cuba presenta para claras opciones de preseas en el Disco femenino, mediante el binomio Denia Caballero-Yaimé Pérez, pues ambas atletas han sido las mejores del mundo en la disciplina, durante todo el año por lo que se espera el 1-2 a falta del orden de las medallas.

Otros atletas participarán en las finales del Disco masculino, Salto de Longitud, y los 10 mil femeninos, pero no parten como favoritos; además, Rosemary Almanza estará en semifinales de los 800 metros.

