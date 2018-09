Ejercicios y salud

Las actividades físicas para mejorar la salud incluyen componentes como el acondicionamiento cardiorespiratorio, desarrollo de la fuerza, resistencia, flexibilidad y composición corporal, afirma Armando Yera Godoy.

El entrenador deportivo agrega que la obesidad y la diabetes pueden ser tratadas con la ayuda de un programa de ejercicios, diseñado adecuadamente para la persona que las padezca.

De una manera diferente tenemos las actividades relacionadas con el deporte de alto rendimiento, en el que los atletas que buscan mejorar su actividad en determinada disciplina entrenan frecuentemente para mejorar su sistema nervioso.

Yera Godoy significa que la potencia, velocidad, balance, coordinación y agilidad tienen implicaciones para la salud, ya que indirectamente afectan sus componentes.

Los preparadores físicos deben reconocer la importancia de la integración de todos los componentes del acondicionamiento físico, para diseñar programas de entrenamiento para mejorar la salud, incluso en personas que no ejercitan para un deporte en particular, explica Armando Yera Godoy.

Pero eso no quiere decir que todos tengan que ser sometidos a ejercicios de alta velocidad y potencia, agrega.

Sin embargo, el entrenador debe buscar que el atleta mejore su condición neural en esas áreas del rendimiento humano.

Muchos piensan que la salud y el acondicionamiento físico son sinónimos, pero esto no siempre es así. La salud es un estado donde estamos libres de enfermedades y nos sentimos bien, y no necesariamente hay que estar bien físicamente para estar saludable, afirma el entrenador deportivo Yera Godoy.

El entrenador deportivo Armando Yera Godoy explica que una persona puede estar en excelente condición física pero experimentar elevado nivel de estrés, comer alimentos ricos en grasa y tener hipertensión arterial, así como colesterol elevado.

Eso la hace una persona acondicionada físicamente, pero no saludable. Por el contrario, otro individuo que no haga ejercicios, ni esté en buena forma física, si lleva una correcta dieta y camina a diario para mantener normales los niveles funcionales, se clasifica como saludable.

Yera Godoy concluye con la afirmación de que la Organización Mundial de la Salud, mediante pruebas clínicas, ha demostrado que la actividad física influye de manera muy positiva en la reducción del estrés y en la autoestima de personas de todas las edades.

