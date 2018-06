Ecos del Mundial de Fútbol

La selección de México hizo lo heroico al vencer por primera vez en la historia al campeón defensor Alemania 1 gol a 0 en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Fútbol con sede en Rusia.

Hirving Lozano, conocido como El Chuky, marcó la anotación del triunfo a los 35 minutos con un potente disparo dentro del área tras eludir a un adversario después de recibir pase de Javier Hernández en un contragolpe.

México pudo aumentar su ventaja en otras ocasiones, pero no concretó, Alemania dominó los últimos 15 minutos pero nada logró, llega esta como la segunda gran sorpresa del mundial, tras el empate de 1 entre Argentina e Islandia.

Antes, en el primer desafío de la jornada, Serbia dominó 1 por 0 a Costa Rica con excelente gol de tiro libre de Alexander Kolarov; esta tarde se enfrenta uno de los favoritos con una de las selecciones que puede exigir y crecer, Brasil versus Suiza.

