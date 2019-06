Duplas de Cuba en Mundial de voleibol de playa

Las duplas de Cuba de Leila Martínez y Maylen Delís, así como Sergio González y Luis Enrique Reyes debutan hoy en la primera jornada del Campeonato Mundial de voleibol de playa, con sede en Hamburgo, Alemania.

Martínez y Delís, así como González y Reyes aparecen en los grupos F y A, y abren las acciones ante los binomios punteros de los rankings del orbe femenino y masculino.

El sorteo puso en el inicio del camino de los dúos cubanos a un par de Brasil y otro de Noruega, por lo que el comienzo no pudo ser más complicado, según expertos en el tema.

Antes de llegar a Hamburgo, Martínez y Delís compitieron en dos torneos del circuito mundial con categoría de dos estrellas, con sede en China, en los que concluyeron novenas; mientras González y Reyes participaron en el torneo de cuatro estrellas de Varsovia, en el que no avanzaron al cuadro principal y luego cumplieron una base de entrenamiento en Francia.

