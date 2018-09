Duplas camagüeyanas por fogueo en Copa Santa María de voleibol de playa

Las duplas camagüeyanas completarán su preparación para el Campeonato Nacional de Voleibol de Playa durante la Copa Santa María, que se celebrará desde el jueves y hasta el domingo próximo en el parque Lago de los Sueños, de Camagüey.

Osvaldo Martínez, comisionado provincial de la disciplina, explicó que en la antesala del certamen nacional, las parejas lugareñas, de uno y otro sexo, se medirán con las de Villa Clara, Ciego de Ávila y otras del propio Camagüey.

Señaló Martínez que a partir del desempeño de Hermes Quevedo, Yeilor Torres y Daikel Fernández en el torneo Santa María, se conformará el binomio masculino que representará a Camagüey en el Campeonato.

En esta primera edición de esa lid preparatoria se unirán Dannianelis Ferrer y Regla Gracia, jugadora de la modalidad de sala y quien sustituirá a Yaineris Goulet, miembro de la preselección cubana del voleibol de playa.

