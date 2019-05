Dúos playeros cubanos por más medallas en circuito del área

Los dúos de Cuba de Leila Martínez y Maylen Delís, y el de Sergio González y Luis Enrique Reyes, buscarán este fin de semana aumentar las medallas conseguidas hasta el momento en el Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe de voleibol de playa.

Las duplas Martínez Delís y González Reyes competirán en la 3ra. parada de Nicaragua, en la 1ra. y 2da. fases del periplo de 2019, el binomio femenino conquistó las dos preseas de oro, mientras que el masculino ganó plata y bronce.

González y Reyes tendrán mayor participación en el circuito, ya que estarán también en las paradas de Varadero y Baja California, así como también en el campeonato mundial.

En el certamen multideportivo peruano, el compromiso de los cubanos será fuerte, ya que en Toronto los tres primeros lugares del torneo masculino fueron México, Brasil y Cuba, y en el femenino, Argentina, Cuba y Brasil.

(Con información de la Agencia Cubana de Noticias)

