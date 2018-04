Dúos cubanos desde hoy en circuito de voleibol de playa

Los dúos de Cuba, integrados por Karell Peña y Daisel Quesada, y Leila Martínez y Maylén Delis competirán desde hoy y hasta el próximo domingo, en la primera jornada del Circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe de voleibol de playa, con sede en México.

El escenario del torneo estará en la isla de San Marcos de Aguascalientes y tendrá la participación de duplas de trece países, repartidas en dieciséis masculinas e igual número femeninas, destaca el sitio web del certamen.

Según el programa divulgado, los binomios se dividirán en cuatro grupos de similar cantidad de parejas, y los dos mejores de cada apartado avanzarán a las rondas eliminatorias de sábado y domingo.

Entre los equipos inscritos sobresalen los de Canadá, Estados Unidos y México, así como los de Cuba, principalmente el de Peña, quien acumula diez medallas de oro, las últimas cinco en compañía de Quesada.

