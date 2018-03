Donal Duarte no jugará la próxima Serie Nacional de Béisbol

Pinar del Río, Cuba. – La Dirección Provincial de Deportes de Pinar del Río emitió un comunicado para corregir las informaciones divulgadas sobre el antesalista Donal Duarte. El tercera base de los Vegueros está suspendido por un año y no disponible para jugar con ningún equipo de la Serie Nacional de Béisbol.

La medida se tomó debido a que Donal se ausentó a la Serie Provincial sin justificación alguna.

La pasada semana, el entonces Comisionado Provincial de Béisbol, Sergio Pérez Morejón, difundió una información errónea en un artículo publicado en Radio Guamá y reproducido en Cubadebate, entre otros medios de prensa. El comisionado explicó que Duarte no estaría con Pinar del Río, pero podría jugar con otro equipo.

Este 20 de marzo, la Dirección de Deportes corrigió esa información aclarando que Donal no jugará por ningún conjunto en la 58 Serie y que Sergio Pérez Morejón ha sido sustituido del cargo por este y otros errores.

