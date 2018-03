Domina Cuba inicio de clasificatorio regional de lucha

La Habana, Cuba.- Los gladiadores cubanos asumieron protagonismo en el comienzo del torneo clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras ganar cinco de los seis títulos en la modalidad grecorromana.

El campeón olímpico y mundial Ismael Borrero, y el bronce del orbe Oscar Pino, ganaron al dominicano Luis de León y al puertorriqueño Edgardo López, en ambos casos por superioridad.

Complicadas fueron las peleas finales de Luis Orta, Ariel Fis y Daniel Gregorich, ante rivales colombianos que serán duros contrincantes en la cita multideportiva de Barranquilla; el revés lo sufrió Gabriel Rosillo, suplente de Yasmany Lugo, quien perdió frente al venezolano Luigi Pérez.

En el estilo greco se presentaron 57 luchadores en representación de 12 países; comenzará la modalidad libre con el sector femenino y atletas de 10 naciones.

Se otorgan boletos por división al país, no a la persona.

Los marcados con asterisco estaban asegurados por su condición de anfitriones en Barranquilla.

60 kg

Cuba (Luis Orta)

Colombia (Dichter Toro )*

México (Ali Soto)

República Dominicana (Jansel Pimentel)

El Salvador (Juan A. Rodríguez)

Honduras (Brandon Escobar)

Venezuela (Anthony Palencia)

Nicaragua (Cristofer Reyes)

67 kg

Cuba (Ismael Borrero)

República Dominicana (Luis de León)

Nicaragua (Alberto Mendieta)

Venezuela (Willexy Rivas)

Honduras (Jorge González)

México (Manuel López)

Guatemala (José Varela)

Colombia (Juan C. López)

77 kg

Cuba (Ariel Fis)

Colombia (Alexis Cuero)*

Venezuela (Luis Avendá)

Guatemala (Reinier Jiménez)

México (Juan A. Escobar)

Puerto Rico (Benjamín Cotto)

Honduras (Luis Barrios)

Panamá¡ (Alvis Almendra)

87 kg

Cuba (Daniel Gregorich)

Colombia (Carlos Muñoz)*

México (Daniel Vicente)

Jamaica (Lesyan Cousin)

República Dominicana (Carlos Adames)

Guatemala (David Choc)

Venezuela (Jorge Ava)

Puerto Rico (Roberto Rivera)

97 kg

Venezuela (Luigi Pérez)

Cuba (Gabriel Rosillo)

Honduras (Kevin Mejías)

México (Alfonso Leyva)

Colombia (Oscar Loango)*

Puerto Rico (Zachary Merril)

República Dominicana (José A. Arias)

Guatemala (Lester Calderón)

130 kg

Cuba (Oscar Pino)

Puerto Rico (Edgardo López)

Colombia (Gilberto Pérez)*

Venezuela (Moisés Pérez)

México (Luis A. Román)

Panamá (Orlando Arispe)

El Salvador (José N. Erazo)

República Dominicana (Leo Dalis Santana) (Descalificado por Mordida)*

