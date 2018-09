Domadores cubanos se acercan al trono de Serie Mundial

Los Domadores de Cuba ganaron este miércoles 3 de los 5 pleitos frente a los ASTANA ARLANS de Kazajstán, que sirvieron para abrir en la ciudad china XIAMEN la final de la VIII edición de la Serie Mundial de Boxeo.

Los kazajos tomaron ventaja con el triunfo por 3-0 del minimosca ZHUSSUPOV sobre Damián Arce, pero no pudieron evitar el éxito unánime de Osvel Caballero sobre SULEIMENOV en la división de 56 kilos, y la victoria por votación dividida del ligero welter Andy Cruz sobre MIZHITOV

El match se igualó con la barrida de ABILKHAN AMANKUL sobre Osley Iglesias en la división de 65 kilos, pero el experimentado crucero Erislandy Savón rompió el abrazo con un 3-0 sobre ALTAYEV

Las acciones de la final retornarán el viernes en la urbe de JIANGJIN, donde los Domadores necesitarían sumar otros 3 éxitos para destronar a sus rivales.

