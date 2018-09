Domadores de Cuba y el complicado duelo contra Lobos kazajos

La franquicia de los Domadores de Cuba tendrá un reto sumamente complicado para poder vencer a los Lobos de Astaná kazajos, en la gran final de la Serie Mundial de Boxeo, que se disputará el 26 y 28 venideros en ciudades de China.

Varios de sus integrantes apenas poseen experiencia en ediciones de la Serie, lo cual contrasta sobremanera con la presumible nómina que escalará al ring por el cuadro kazajo.

El equipo de los Domadores se ha visto muy diezmado en lo que va de año y, para encarar ese difícil cotejo el entrenador guantanamero Rolando Acebal se ha visto precisado a incluir entre sus representantes a varios púgiles de escasa experiencia internacional.

Los kazajos aún no han dado a conocer su equipo para enfrentar a los Domadores, pero su jefe de entrenadores deberá citar boxeadores ubicados entre los 5 primeros del ranking de la Serie Mundial de Boxeo.

