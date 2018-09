Discreto debut cubano en mundial de judo

La armada cubana se despidió este jueves sin medallas en la apertura del Campeonato Mundial de judo que se disputa en Bakú, Azerbaiyán, donde Melisa Hurtado cedió por IPÓN en su tercera presentación en la división de 48 kilogramos.

La judoca cubana debutó con convincentes triunfos sobre la estadounidense Jarrel y la marroquí Edinari, pero en su siguiente combate fue superada por la mongola Munkhbat, titular mundial en las dos anteriores citas universales.

El judo cubano estará representado este viernes en el torneo por Osniel Solís en la división masculina de los 60 y 6 kilogramos, quien tendrá como primer oponente al iraquí Mohamed Alsaedi.

Las mejores opciones de la representación cubana estarán en las actuaciones de Asley González y e Iván Silva en la división de 90 kilos para hombres, y en la de Idalis Ortiz en la de más de 78 kilos para mujeres. Redactó Raiko Martín.

