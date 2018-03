Discreta actuación de Bruzón en torneo de San Luis

El cubano Lázaro Bruzón busca este lunes un triunfo sobre el indio Surya Ganguly para mejorar su discreta octava posición en el torneo de ajedrez de San Luis, en Estados Unidos, que lidera comodamente el local Jeffery Xiong.

Bruzón moverá ahora las piezas negras y apenas exhibe dos y media unidades, luego de encajar una derrota y firmar 5 tablas, la más reciente este domingo con el turco Alexander Ipatov, después de 70 movidas de una apertura Española.

En esa misma ronda, Xiong consolidó su liderazgo al imponerse a su compatriota Varuzhan Akobian y elevó a cuatro y media rayas su acumulado, con lo que aventaja a un grupo de seis rivales que suman 3 puntos.

El propio Akobian, campeón hace un año, es uno de los que escoltan al líder, junto a los también locales Yaroslav Zherebukh, Alexander Onischuk y Samuel Shankland, el polaco Dariusz Swiercz y el francés Romain Edouard.

