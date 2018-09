Difícil debut de Cuba en Mundial de voleibol masculino

El equipo masculino cubano de voleibol tendrá este miércoles un difícil debut en el Campeonato Mundial, con sede compartida en Bulgaria e Italia, cuando enfrente a Polonia, campeón defensor, en el grupo D, en Varna.

Los cubanos abrirán las acciones ante los polacos, en un apartado en el que aparecen también las selecciones de Bulgaria, Finlandia, Irán, titular de Asia, y Puerto Rico.

Los próximos compromisos de los voleibolistas de la Mayor de las Antillas serán ante los finlandeses, el viernes; ante los iraníes, el sábado; frente a los búlgaros, el domingo; y a los puertorriqueños, el lunes 17de septiembre.

El director técnico cubano Nicolás Vives, viajó a Varna con los atacadores auxiliares o de esquina Miguel Ángel López, Osniel Melgarejo, Marlon Yang y Yohan León, y los opuestos Miguel David Gutiérrez y Jaime Jesús Herrera.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.