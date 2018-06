Despaigne desapareció dos veces la Mizuno, en béisbol nipón

El cubano Alfredo Despaigne signó una encomiástica actuación madero en ristre, pero no pudo impedir la derrota de su equipo Halcones de SoftBank, por 13-4 ante las Carpas de Hiroshima, en los Juegos Interligas del béisbol profesional japonés.

En su feudo del estadio Yafuoku Dome, de Fukuoka, los Halcones apenas conectaron 6 hits, pero el poderoso toletero granmense se fue de 4-2, con par de jonrones, 3 carreras impulsadas y 2 anotadas.

Despaigne sacó la pelota fuera del parque por tercer juego consecutivo, para llegar a 16 en la temporada, con 41 remolques; además, elevó su promedio de bateo a 233.

Con ese resultado, el slugger granmense igualó como segundo en el departamento de jonrones con su compañero de equipo Yuki Yanagita y Sho Nakata, del club Nippon Ham.

