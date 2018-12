Desde hoy, Tigres y Leones se juegan el todo

En escenarios distintos pero complejos Tigres de Ciego de Ávila y Leones de Industriales continuarán, desde hoy, la querella por el último boleto clasificatorio a los play off de semifinales en la Serie Nacional de Béisbol.

Los avileños, ocupantes del último puesto semifinalista, enfrentarán dura prueba en su visita al estadio Calixto García, donde medirán fuerzas ante los Cachorros de Holguín, seleccionado con mucha progresión en las etapas finales de campeonato.

Los Leones de la capital, por su parte, recibirán en predios del Latinoamericano a los Gallos de Sancti Spíritus, sublíderes de la contienda pese a alargar una mala dinámica colectiva que los llevó a ceder en las últimas cinco subseries.

Completan los antepenúltimos duelos de la Serie el cotejo entre los escapados Leñadores de Las Tunas y los Azucareros de Villa Clara, en el estadio Julio Antonio Mella, del Balcón del Oriente.

