Deportistas cubanos listos para Lima

Jorge Polo, vicepresidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, expresó en La Habana, que la delegación de Cuba que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima tiene opciones de mejorar lo conseguido en Toronto 2015.

Hay posibilidades reales de mejorar el cuarto lugar y superar la cosecha de 36 medallas de oro conquistadas en la cita continental organizada en Canadá, aunque todo se decidirá en el momento de la competencia, declaró Polo.

Agregó que la Isla contará con 44 exponentes que son los de mayores opciones de agenciarse el título en la capital peruana, sobre todo en el boxeo, judo, lucha, taekwondo y atletismo.

Insistió en la importancia de que los deportistas de Cuba compitan con dignidad, patriotismo y vergüenza deportiva, y recalcó que llegarán bien preparados física y psicológicamente a una lid con mucha rivalidad.

