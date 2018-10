Deportes aéreos regalan muestras a la ciudad de Matanzas

A fin de contribuir a la recreación sana de la población, este domingo el Viaducto acogió las exhibiciones de deportes aéreos por el aniversario 325 de la fundación de la ciudad de Matanzas.

José Ramón Pérez, presidente de esa disciplina en el territorio, explicó que las avionetas, planeadores y ultraligeros o globos aerostáticos se sumaron al paracaidismo con parapente y paramotores.

El experto en aeromodelismo precisó que 11 provincias cubanas cuentan con federaciones diversas, pero Matanzas posee el Centro Internacional de Paracaidismo de Varadero como garantía para la práctica de los deportes aéreos.

Las muestras se integran a las actividades por el cumpleaños de la ciudad que incluyen la Fiesta de los Orígenes, presentaciones de populares agrupaciones del país y una gala con exponentes de la cultura local.

