Deporte, sector golpeado por el bloqueo

El deporte es uno de los sectores de la sociedad que sufre con mayor incidencia los efectos del bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, aseguró el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER).

En la presentación de un informe del organismo, se reflejaron aspectos medulares, como la dificultad para importar implementos deportivos de PRIMER nivel, y las limitaciones para realizar bases de entrenamientos en el exterior.

Manuel Trobajo, Jefe de Aseguramiento del INDER, señaló que en materia de importación se ve en la necesidad de buscar alternativas en terceros países, y en la mayoría de las ocasiones a través de intermediarios.

Cuba presentará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de octubre estos y otros importantes argumentos, para exigir el cese del bloqueo económico, comercial y financiero al que durante más de V décadas le somete Estados Unidos.

