Definidos equipos para los play off de la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Culminó la lucha por la clasificación a los play off de la Serie Nacional de Béisbol, detrás del líder Las Tunas aseguraron boletos a las semifinales Villa Clara, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, aunque el orden entre ellos se definirá el martes luego del choque entre espirituanos y habaneros.

Sancti Spíritus regresa a postemporadas tras barrer a Las Tunas con pizarra en el tercer partido de 4 carreras a 3; éxito al aval de José Ángel García, en la ofensiva resaltaron Daviel Gómez y Dayán García.

Para completar el trío de clasificados, con 31 victorias, Ciego de Ávila derrotó a Villa Clara 11 anotaciones por 6; el refuerzo Lázaro Blanco concretó su séptimo juego ganado; en el ataque destacaron Orlando Lavandera y Raúl González.

A pesar del excelente cierre de Industriales, le tocó la despedida, venció a Holguín 10 carreras por 2con Andy Rodríguez en la lomita, para ganar 11 de los últimos 13 choques; pero los antecedentes en su trayectoria por la liga sentenciaron a los capitalinos.

