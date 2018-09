Debutan cubanos en Olimpiada de Ajedrez

Hoy se desarrolla la primera jornada de competencias en la edición 43 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez, con escenario en Bakú, capital de Azerbaiyán.

La selección femenina de Cuba tiene este lunes una evidente opción de éxitos, situadas en el escaño 22 del torneo inician su participación frente al modesto plantel de Iraq, ubicado en el puesto 95 entre 150.

Lisandra Ordaz, Yaniet Marrero, Maritza Arribas, Lisandra Llaudy y Yerisbel Miranda tienen la mejor expectativa entre las representaciones de la Mayor de las Antillas, pues los hombres presentan la nómina de menor poder en la última década.

Yusnel Bacallao, Yuri González, Isán Ortiz, Omar Almeida y Yaser Quesada, quienes promedian para el sitio 33, deben aprovechar el debut contra la débil selección de Chipre, ocupante de la plaza 123.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.