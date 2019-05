Debutan canoístas cubanos en Copa del Mundo

Este jueves inició la I Copa Mundial de Canotaje de Velocidad en la presente temporada, una lid con sede en Poznan, Polonia, a la que asisten 5 representantes cubanos.

Hoy comenzaron su participación 3 de ellos; en la Canoa monoplaza a mil metros lo hicieron Fernando Dayán Jorge, segundo en su grupo eliminatorio, y el juvenil José Ramón Pelier, tercero en otro jit; ambos avanzaron sin presión a las semifinales.

En el sector femenino Mayvihanet Borges debutó en este tipo de eventos al llegar tercera en su grupo de la Canoa a 200 metros, para mostrarse con buenas perspectivas rumbo a las semifinales de mañana.

Este viernes esos 3 competidores seguirán con sus presentaciones individuales en la Copa del Mundo de Canotaje; pero debutará Serguey Torres junto a Dayán en el C2 a 1000 metros, y Liliana Naranjo junto a Borges en el C2 a 500 metros.



