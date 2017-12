Debuta cubana en campeonato mundial de ajedrez rápido

Arabia Saudita.- La Gran Maestra cubana Lisandra Ordaz inicia hoy su mayor reto del año, el Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz, o modalidad Relámpago, con escenario en Arabia Saudita.

Lisandra asiste al evento gracias a su Elo de récord nacional con 2414 puntos, y constituye para ella una gran oportunidad y primera incursión en un certamen de alto nivel para estas modalidades.

Desde este martes y hasta el jueves se desarrollará el torneo de partidas rápidas, con diez rondas en cada jornada, mientras que para viernes y sábado se convocan 21 rondas.

La pinareña Lisandra Ordaz es la primera cubana que participa en un Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz, cita que ahora acoge a 150 trebejistas del sexo femenino y 250 competidores en el sector abierto.

