El cubano Osleni Guerrero triunfó hoy en su debut en el Torneo Internacional de Bádminton, que se celebra en el Polideportivo Marqués de Samaranch, ubicado en Madrid, España.

La victoria de Guerrero se concretó en 54 minutos, al vencer en tres sets al francés Thomas Rouxel, quinto preclasificado de la competencia.

