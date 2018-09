Debut fallido de cubana en Mundial de judo

La judoca cubana Kaliema Antomarchi, de los 78 kilogramos, perdió en su debut ante una representante británica, en la sexta y penúltima jornada del torneo individual del Campeonato Mundial de Bakú.

La vencedora, bronce en el mundial junior de 2014 y el Grand Slam de Abu Dhabi 2016, derrotó por Ippon a Antomarchi, medallista de oro en el panamericano de 2018.

Hoy también se disputaron los lauros en los 100 kilos, sin presencia de cubanos; hasta el momento, la presea de plata lograda este lunes por Iván Silva es la mejor actuación de Cuba, ya que Maylin del Toro concluyó en el quinto peldaño y Asley González terminó con lesión en el séptimo.

Melissa Hurtado, Osniel Solís y Magdiel Estrada también quedaron en el camino hacia el podio, con dos victorias y un revés, y Anayli Dorvigni cayó en su primer compromiso.

