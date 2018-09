Debut exitoso de cubano Justiz en pretemporada del básquet español

El pívot cubano Javier Justiz debutó marcó 27 puntos en sus 2S primeros partidos con el Tecnyconta Zaragoza en la pretemporada de la Liga Española de baloncesto.

En el primer cotejo, el nuevo fichaje del Zaragoza resultó el máximo anotador de su equipo, con 19 puntos, mientras en el segundo cotejo del Zaragoza, Justiz marcó 8 puntos.

Justiz llegó a la selección nacional de Cuba en 2014 y desde entonces su progresión ha sido excelente, al extremo de fichar rápidamente para el San Lorenzo, de Argentina.

Antes de fichar para el basquet español, el gigante cubano, disputó 4 temporadas en Argentina, en la que se destacó y resultó clave en 2 títulos ligueros con el San Lorenzo de Almagro y un cetro de las Américas.

