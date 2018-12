Dan a conocer mejores del béisbol cubano en 2018

La Habana Cuba. – La Dirección Nacional de Béisbol anunció este domingo los mejores exponentes de ese deporte en Cuba en 2018.

Tal y como se esperaba, Alfredo Despaigne ganó la condición de mejor atleta y César Prieto se alzó con la de novato, esto último en la polémica más interesante al respecto de las últimas semanas.

Ilustres como Fréderich Cepeda y Danel Castro integraron la lista de los diez mejores, en tanto Carlos Martí se llevó a las palmas al mejor mánager.

MEJOR ATLETA

Alfredo Despaigne Rodríguez, Granma.

MEJOR LANZADOR

Lázaro Blanco Matos, Granma.

LOS DIEZ MEJORES

Fréderich Cepeda Cruz, Sancti Spiritus.

Yurisbel Gracial García, Matanzas.

Jorge Antonio Jhonson Dixon, Las Tunas.

Yordan Manduley Escalona, Holguín.

Yordanis Samón Matamoros, La Habana.

Danel Castro Muñagorri, Las Tunas.

Alexander Ayala García, Camagüey.

Carlos Benítez Pérez, Granma.

Alain Sánchez Machado, Villa Clara.

Roel Santos Martínez, Granma.

NOVATO

Cesar Prieto Echevarría, Cienfuegos.

MÁNAGER

Carlos Martí Santos, Granma.

JUVENIL

Norge Carlos Vera Aldana, Santiago de Cuba.

ESCOLAR

Edgar Yoel Quero Águila, Matanzas.

PIONERIL

Alejandro Prieto Alonso, Pinar del Río.

MUJER

Dayana Batista Vega, Granma.

BÉISBOL FIVE

Orlando Amador Molina, La Habana.

ÁRBITRO NACIONAL

Juan de Dios León Morales, Pinar del Río.

ÁRBITRO INTERNACIONAL

Jorge Niebla Rodríguez, Mayabeque.

ANOTADORES

Amarilidia Rodríguez Roldán, La Habana.

Armando Iglesias Coto, Isla de la Juventud.

Tomado del sitio Jit

