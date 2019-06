Cubanos vencen en Mundial Emergente de Balonmano

La selección cubana debutó en el Campeonato Mundial de Balonmano para Naciones Emergentes, una categoría para menores de 24 años, lid con sede en Georgia.

Los cubanos ganaron 35 goles por 27 a los británicos, con mejor efectividad en los lances a portería, pero cedieron en el ritmo durante la segunda mitad del juego, un aspecto a superar en los próximos desafíos.

Omar Toledano guió el ataque con 10 anotaciones, escoltado por Reinier Taboada y Dariel García con 5, en un duelo en el que el director Luis Enrique Delisle brindó participación a todos los hombres de posición ofensiva.

En ese propio Grupo A los azeríes vencieron a los indios, y los colombianos perdieron frente a los chinos; precisamente los asiáticos estarán mañana a los cubanos en un juego que puede definir mucho para la clasificación.

