Cubanos sin saldo negativo en Olimpiada de Ajedrez

Las selecciones de Cuba no sufrieron reveses, durante la novena ronda en la Olimpiada de Ajedrez, con escenario en la ciudad georgiana de Batumi.

Las mujeres igualaron a 2 puntos con las argentinas, a pesar del revés de Lisandra Ordaz en la primera mesa, pero dividieron Maritza Arribas y Lisandra Llaudy, mientras que Yerisbel Miranda brindó la victoria en el último tablero.

Las antillanas ocupan ahora el puesto número 24 del escalafón, y mañana enfrentarán al conjunto de Brasil; por su parte los hombres, que avanzaron a la plaza 39, se medirán a los macedonios en un desafío parejo.

La selección masculina venció 3 puntos por 1 a la de Indonesia; pactaron divisiones Yusnel Bacallao e Isán Ortiz frente a rivales de menor nivel, las victorias llegaron mediante Omar Almeida y Yasser Quesada en los últimos tableros.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.