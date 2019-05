Cubanos por títulos en torneo de boxeo ruso

Los cubanos Damián Arce de 49 kg y Lázaro Álvarez de 60kg, discutirán hoy los títulos de sus respectivas divisiones en la gran final del torneo de boxeo Copa Gobernador de San Petersburgo, en Rusia.

La posibilidad se abrió en el cartel semifinal de este viernes, donde el camagüeyano Arce derrotó por votación unánime al ruso Andrey Potemkin, en tanto el pinareño Álvarez, triple monarca del orbe, se deshizo por similar vía del también anfitrión Djamal Badrutdinov.

En busca de la corona, Arce cruzará guantes con el armenio Artur Hovhanisyan, mientras el estelar zurdo vueltabajero lo hará contra el bielorruso Dimitry Asanov.

Cuba asistió a la Copa Gobernador con seis pugilistas, de los cuales cuatro ya han sido eliminados; no obstante, los dos cubanos que se mantienen, utilizan su participación en la justa rusa como preparación para los venideros Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

