Cubanos por cupo a la final en Copa del Mundo de tiro

Los cubanos Jorge Félix Álvarez y Leuris Pupo buscarán hoy incluirse entre los finalistas de la pistola tirode rápido a 25 metros, en la Copa del Mundo de tiro con sede en Múnich, Alemania, hasta este jueves.

Álvarez, medallista de bronce de esa prueba en la anterior edición de ese certamen, y Pupo, campeón olímpico de Londres 2012, concluyeron este martes en la primera ronda de disparos de la fase clasificatoria.

Por esa razón, ambos destacados pistoleros de Cuba tendrán que remontar posiciones este miércoles para lograr su cupo a la discusión de preseas, a la que avanzarán los 6 mejores de las dos etapas de clasificación.

Hasta el momento, el medallero de la Copa del Mundo va encabezado por la India con tres títulos, seguida por China, con un metal dorado y al igual que los tiradores de la República Checa, quienes conforman el trío de delegaciones punteras.

