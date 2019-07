Cubanos mueven tablero a su favor

Los cubanos Yuri González y Roberto García Pantoja, se han insertado en el grupo de vanguardia y andan en zona de clasificación en el Torneo Continental de Ajedrez, cuando solo faltan dos rondas en la ciudad brasileña de Sao Paulo.

Con 7 puntos de 9 posibles, Yuri ocupa el cuarto puesto y su compatriota le sigue con idéntico acumulado y en un escalón más abajo, en una tabla de posiciones que tiene al venezolano Eduardo Iturrizaga como líder en solitario dueño de 7, 5 rayas tras derrotar ayer al argentino Alan Pichot.

Para Yuri la novena fecha dejó la igualdad ante el local Krikor Mekhitarian, mientras García Pantoja vencía al también anfitrión Yago de Moura Souza, y de ahí el ascenso a la quinta plaza, muy beneficioso pese a que solo se otorgarán cuatro plazas para la Copa del Mundo de septiembre en la urbe rusa de Khanty Mansiysk.

Los otros con 7 unidades son el propio Pichot y el igualmente argentino Federico Pérez, quienes por desempate hacen el 2-3 del ordenamiento.

