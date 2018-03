Cubanos lideran abierto de ajedrez en México

Aguascalientes, México.- Con 6 cubanos ocupando los primeros puestos por mejor desempate, se jugará la ronda tres en el Campeonato Nacional Abierto de México, con sede en Aguascalientes hasta el próximo 1ro de abril.

Lázaro Bruzón es el mejor situado de todos luego de vencer ayer al local Gerardo Gracia y será oponente ahora del local Julio César Díaz, otro hombre ante el que sale como favorito.

Detrás del primer preclasificado aparecen en la tabla de posiciones Isán Ortiz, Omar Almeida, Juan Carlos Obregón, Jony León y Rodney Pérez, ocupantes en ese orden de los puestos del 2 al 6.

Isán, derrotó en la segunda fecha a su compatriota Pedro Rodríguez, mientras Almeida le imitaba frente al mexicano Ander Villalba, y Obregón sobre Paul Pérez, mientras que también vencieron Gilberto Hernández, Juan González, y el chileno Cristóbal Henríquez.

