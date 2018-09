Cubanos lejos del podio en Mundial de Judo

Este sábado se desarrolla la tercera jornada en el Campeonato Mundial de Judo, con escenario en Bakú, capital de Azerbaiyán, y los dos cubanos presentes quedaron lejos de las medallas.

La mejor actuación llegó con Magdiel Estrada en los 73 kilogramos, libre en la primera ronda y ganador en la segunda ante un representante de Rumanía, pero cayó en los dieciseisavos de final ante un judoca francés.

Anailys Dorvigny quedó sin rival en la fase de inicio y luego fue víctima de una atleta rumana; de este modo cuatro cubanos ya han participado y los mejores resultados llegaron gracias a Melissa Hurtado y Osniel Solís, ubicados entre los dieciséis mejores y derrotados por los líderes del ranking.

Este domingo continuará el Mundial de Judo, y por la Mayor de las Antillas se presentará Maylín del Toro, quien debutará frente a la alemana Martina Trajdos.

