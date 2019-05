Cubanos debutan hoy en Panamericano de Ciclismo de Ruta

Este miércoles inicia en México el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta, jornada en la que debutarán 3 cubanos en las pruebas contrarreloj para ambos sexos.

Pedro Portuondo y Emilio Pérez asistirán al concurso masculino, mientras que Heidy Pradera lo hará sola por las mujeres debido a que Arlenis Sierra sufrió una caída hace algunos días y se recupera para la lid de largo aliento, en la que participarán otros 9 cubanos.

